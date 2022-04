Liverpool x Benfica: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

A Champions League 2021-2022 define um dos classificados às semifinais nesta quarta-feira (13). A partir das 16h, Liverpool e Benfica se enfrentam no Anfield, na Inglaterra, pelo duelo de volta.

Na ida, o time inglês venceu por 3 a 1 com gols de Mané, Luis Díaz e Konaté - Darwin Núñez descontou. O regulamento prevê que o clube com melhor placar agregado avança ao mata-mata. Em caso de igualdade no tempo regulamentar, o jogo será definido com prorrogação e, se necessário, em pênaltis.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida ao vivo pelo canal Space e o serviço de streaming HBO Max.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Fabinho, Henderson e Thiago; Mané, Salah e Jota. Técnico: Jürgen Klopp.

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Weigl, Taarabt e João Mário; Gonçalo Ramos, Everton e Darwin Núñez. Técnico: Nélson Veríssimo.

FICHA TÉCNICA

Liverpool x Benfica

Data: 13/04/2022.

Horário: 16h (de Brasília).

Local: Anfield, em Liverpool (ING).