Liverpool x Arsenal: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Liverpool enfrenta o Arsenal neste sábado, 20 de novembro às 14:30h (horário de Brasília), no Anfield, em Liverpool, pela 12ª rodada da Premier League.

O clássico inglês coloca frente à frente dois rivais próximos na tabela e por um lugar no G4. Os Reds estão em 4º com 22 pontos, enquanto os Gunners logo atrás, em 5º com 20. Ou seja, trata-se de um confronto direto e ambos estão próximos do líder Manchester City, que tem 23 pontos.

O Liverpool vem de supreendente derrota para o West Ham por 3 a 2, enquanto o Arsenal venceu o Watford por 1 a 0.

Onde vai passar

A partida terá transmissão ao vivo do Star+

Palpites

Confira os palpites dos torcedores para a partida entre Liverpool e Arsenal :

Prováveis Escalações

Liverpool:

Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Mane. Treinador: Jurgen Klopp

Arsenal:

Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Saka, Thomas, Lokonga, Smith Rowe; Lacazette; Aubameyang. Treinador: Mikel Oyarzabal

Ficha técnica de Liverpool x Arsenal

Local: Anfield, em Liverpool

Data: 14:30h (de Brasília), sábado, 20 de novembro

