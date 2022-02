Liverpool vence Cardiff e avança para as oitavas de final da Copa da Inglaterra

Com a ausência de Salah e Mané, finalistas da Copa Africana das Nações, o Liverpool bateu o Cardiff por 3 a 1 neste domingo(6), no Estádio Anfield, pela 4ª fase da Copa da Inglaterra. Com o resultado, os Reds garantiram vaga nas oitavas de final. O adversário na próxima fase será o Norwich, que garantiu a vaga no sábado, quando venceu o Wolverhampton por 1 a 0. As datas das partidas ainda não foram divulgadas.

O JOGO

Depois de um primeiro tempo morno, o time comandado por Jürgen Klopp acordou na etapa final, já com a presença do estreante Luis Díaz em campo, e construiu o triunfo com gols de Diogo Jota, Minamino e do garoto Harvey Elliot, de volta aos gramados após cinco meses parado. Colwill marcou o único dos visitantes.

O Cardiff ainda conseguiu reagir na reta final da partida, diminuindo o placar com um gol marcado por Colwill, aos 34. No fim das contas, não conseguiu pressionar e viu o Liverpool continuar com boa presença no ataque até o apito final

