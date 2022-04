Liverpool anuncia renovação do técnico Jürgen Klopp até 2026

O Liverpool anunciou nesta quinta-feira (28) a renovação contratual do técnico Jürgen Klopp. O novo vínculo do alemão vai até 2026. Os auxiliares Pepijn Lijnders e Peter Krawietz também permanecem no time.

Na equipe desde 2015, Klopp se consolidou como um dos maiores treinadores da história dos Reds. Em sete anos à frente do Liverpool, conquistou a Liga dos Campeões, a Supercopa da Europa, o Mundial de Clubes da FIFA e a Copa da Liga Inglesa, além do histórico troféu da Premier League, após 30 anos de espera.

A atual temporada também pode ser histórica para o alemão de 54 anos. O Liverpool está brigando com o Manchester City pelo título da Premier League e está na semifinal da Liga dos Campeões.