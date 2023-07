Liverpool anuncia meia Szoboszlai, que elogia Klopp: 'Estou ansioso para trabalhar com ele'

O Liverpool anunciou neste domingo (02) a contratação do húngaro Dominik Szoboszlai, de apenas 22 anos. Fã de Steven Gerrard, o meio-campista foi contratado junto ao RB Leipzig, da Alemanha, para assumir uma posição de carência no time de Jürgen Klopp. Este é o segundo reforço do clube inglês, que passa por uma reformulação para a próxima temporada e recentemente acertou com o argentino Alexis Mac Allister.

Em sua primeira entrevista, o novo camisa 8 elogiou o treinador alemão.

"Como eu disse em 2020, Jürgen Klopp é um dos melhores treinadores do mundo. A forma como ele age ao lado do campo, como se estivesse jogando junto com os jogadores, me agradou muito. Além disso, fiquei realmente impressionado com o que ele fez nos últimos anos e com suas conquistas neste clube. Estou ansioso para trabalhar com ele".

Szoboszlai foi revelado pelo Red Bull Salzburg, da Áustria, e estava no RB Leipzig antes de assinar com o Liverpool. O húngaro é tratado na Europa como uma das principais promessas para o meio-campo.

We have completed the signing of Dominik Szoboszlai from RB Leipzig, subject to a work permit ✍️🔴 — Liverpool FC (@LFC) July 2, 2023

"Eu sou um jogador que pode jogar de área a área, relativamente rápido, mas não o mais rápido, como vejo os jogadores aqui. Tenho um bom chute. Mas não sou apenas eu, é o time, então estou ansioso para estrear", afirmou.



Com o RB Leipzig, Szoboszlai somou 20 gols e 21 assistências em 91 partidas.

"Para ser sincero, para mim não importa a posição, eu quero estar em campo. Mas é claro que todos têm sua própria posição. Claro, como meio-campista ofensivo número 10, posso jogar nos dois lados, esquerda, direita, também. Só quero jogar", comentou o húngaro.

Além do fator de trabalhar com o experiente técnico, o meio-campista conta que pesou em sua decisão o fato de poder vestir a camisa 8, que um dia foi do seu ídolo Gerrard.

"Muitos grandes jogadores tiveram esse número (oito). Mas, além disso, tenho uma tatuagem do Steven Gerrard, do que ele disse - nem lembro quando, mas foi antes. Isso também foi uma razão", finalizou.