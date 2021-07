Lisca recusa proposta do Botafogo para substituir técnico Marcelo Chamusca

O técnico Lisca recusou a proposta do Botafogo e não vai comandar o clube na Série B do Brasileiro. O clube busca um novo treinador após a demissão de Marcelo Chamusca, anunciada nesta terça-feira (13). A informação foi publicada pelo ge.

O nome era a aposta para a sequência da competição e a busca pelo acesso. O profissional está livre no mercado desde a saída do América-MG em junho.

Vale ressaltar que os dois treinadores são velhos conhecidos do futebol cearense. Chamusca esteve no Fortaleza até o início de 2021, mas não resistiu à pressão pelos resultados negativos no Brasileirão - na carreira também comandou o Ceará.

Já Lisca tem história no Alvinegro de Porangabuçu, com a última passagem em 2019. A rescisão foi motivada pela perda do título do Campeonato Cearense da época.

Pelo novo regulamento da CBF, a diretoria do Botafogo pode realizar a contratação de apenas mais um nome para o comando do time. Caso haja um novo desligamento, o auxiliar técnico deve ficar na equipe até a conclusão da Série B.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte