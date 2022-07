Lisca é o novo técnico do Santos e deve estrear contra o Fortaleza

O Santos oficializou a contratação do técnico Lisca nesta quarta-feira. O treinador foi anunciado no Sport, que disputa a Série B, há menos de um mês, enaltecendo o clube pernambucano, mas ficou apenas quatro partidas, o que irritou a torcida. Lisca substitui Fabian Bustos, que foi demitido no dia 7 deste mês após maus resultados.

Bem-vindo, Lisca! ⚪⚫



O Santos FC acertou a contratação do técnico Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi, mais conhecido como Lisca. O treinador chega ao Santos FC junto do auxiliar técnico Márcio Hahn e do preparador físico André Volpi. pic.twitter.com/YEYEVl6QLX — Santos FC (@SantosFC) July 20, 2022



"Muito feliz por essa oportunidade em um gigante do futebol brasileiro. O Santos é um clube histórico e estou empolgado demais. Acredito que possamos fazer um grande trabalho", afirmou o novo técnico, que chega ao Santos junto do auxiliar técnico Márcio Hahn e do preparador físico André Volpi. Lisca inicia o trabalho nesta quinta-feira, comandando seu primeiro treino no CT Rei Pelé.



Novo técnico santista, Lisca foi muito vaiado no empate do Sport em 0 a 0 com o Vila Nova, na segunda-feira, na Ilha do Retiro. A equipe está na quinta posição na tabela. Na entrevista coletiva pós-jogo, o treinador negou o acordo com o time paulista e disse que não recebeu proposta. "Eu respeito muito a torcida do Sport, que participa muito e hoje tivemos casa cheia. Imagina você ver uma notícia no meio de jogo de que o treinador está indo embora, eu também ficaria p...". Depois ele resumiu o episódio assim: "Hoje fui demitido pela torcida".

Estreia contra o Leão

Como não haverá tempo hábil para que o treinador comande a equipe contra o Bota, ele deve estrear pelo Santos diante do Fortaleza, no próximo domingo, no Castelão, às 19 horas.

O Alvinegro praiano vive momento de turbulência na temporada após as eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana. Na Série A, a equipe é a 10ª colocada com 22 pontos, 4 da zona de rebaixamento.

