Lisca é anunciado como novo técnico do Vila Nova-GO

O Vila Nova anunciou a contratação do técnico Lisca, 51 anos, na manhã dessa quinta-feira (21) nas redes sociais. O treinador chega com a missão de reerguer o clube goianiense e conquistar o acesso para a Série A nas nove rodadas restantes. A apresentação oficial do treinador acontece nessa sexta-feira (22).

Lisca iniciou sua carreira no Internacional e quando trabalho no Juventude ganhou grande reconhecimento no cenário brasileiro. O treinador ainda tem passagens por clubes como Náutico, Ceará, América-MG, Vasco, Sport e Santos. No Vila Nova, Lisca terá um desafio, pois terá pela frente nove jogos para garantir o acesso para a primeira divisão.