Lisca 'Doido' sobe no alambrado após vitória do Sport; veja vídeos

O folclórico e também competente técnico Lisca já começou mostrando as suas credenciais na estreia como técnico do Sport. Em jogo disputado ontem, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), o Leão pernambucano venceu o Londrina por 2 a 0 em partida válida pelo Brasileiro Série B. Rafael Thyere e Sander fizeram os gols rubro-negros.

Com o resultado, o Sport colou no G-4 da competição, indo ao 5º lugar, atrás 4 pontos do Grêmio, primeiro time na zona que garante classificação para Série A 2023.

Marca registrada

Ao final da partida, Lisca foi para próximo da torcida do Sport e repetiu marca registrada. Subiu no alambrado e ficou próximo da torcida, levando os presentes à loucura.

"Primeiro quero agradecer ao torcedor do Sport pela linda festa que fez desde a nossa chegada. Eu estava com muita saudade disso. E o torcedor do Sport só confirmou aquilo o que eu já sabia. Eu me emocionei na chegada do ônibus e queria agradecer demais", disse o treinador na entrevista coletiva.

Veja vídeos da comemoração de Lisca

