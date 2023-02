Lionel Scaloni renova e comandará seleção argentina até a Copa do Mundo de 2026

Lionel Scaloni será o treinador da Argentina no próximo ciclo até a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. A renovação do contrato foi anunciada nesta segunda-feira no site oficial da seleção.



"Confirmado: Teremos Lionel Scaloni por mais um tempo", anunciou a seleção argentina nas redes sociais. O treinador responsável pelo tricampeonato mundial no Catar compartilhou a informação. será o treinador dano próximo ciclo até ade, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. A renovação do contrato foi anunciada nesta segunda-feira no site oficial da seleção.



Há algum tempo que Scaloni já vinha falando abertamente de Copa do Mundo, dando pistas que a parceria continuaria. Disse, por exemplo, que contará com os experientes Messi e Di María na competição de 2026, quando ambos estarão com 39 anos. "Depende só dele", afirmou, sobre Messi.

Confirmação

A Associação de Futebol Argentino (AFA) postou uma foto de Lionel Scaloni ao lado do presidente da entidade, Claudio Tapia, em Paris, onde acontece o The Best, prêmio da Fifa aos melhores do ano, confirmando o acordo pela renovação do trabalho. Ambos estavam sorridentes e felizes com o acerto.



A Argentina volta a campo como campeã do mundo na primeira data Fifa do ano, no fim de março, para dois amistosos, contra Panamá e Curaçao. As datas, os locais e horários ainda estão indefinidos.



Trajetória

Scaloni já dirigiu a Argentina em 57 oportunidades, com saldo positivo de 40 vitórias e 12 empates e as conquistas da Copa América de 2021 diante do Brasil em pleno Maracanã e a Copa do Mundo em final contra a França. A derrota diante a Arábia Saudita na estreia no Catar foi a única nos últimos 43 jogos.