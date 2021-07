Lionel Messi vai renovar com o Barcelona por cinco anos, diz imprensa catalã

Lionel Messi deve ficar no Barcelona. Nesta quarta-feira (14), a imprensa catalã garantiu que o argentino chegou a um acordo com o clube e renovará seu contrato por cinco anos. O atacante teria aceitado uma redução salarial de 50% e decidido estender seu vínculo, que havia expirado no final de junho, de acordo com os jornais Sport e L'Esportiu.

A novela da renovação de Messi já rendeu muitos capítulos. Depois de muito mistério e especulações em clubes como Paris Saint-Germain, Manchester City e até Inter Miami, equipe da liga dos Estados Unidos cujo dono é David Beckham, o jogador parece ter decidido ficar em casa.

O craque argentino entende que o Barcelona não passa por um bom momento financeiro e, por isso, quis ser "o primeiro a dar o exemplo". A situação ainda não é definitiva, por isso os jornais da Catalunha tratam a situação como um "princípio de acordo". A definição de detalhes entre o jogador e os advogados do clube é o último impasse antes da oficialização da permanência.

Cláusula contratual

A data para que isso aconteça também não está clara. O L'Esportiu se mostrou mais otimista e sugeriu que o anúncio pode vir até sexta-feira (16). Já o Sport preferiu não se arriscar tanto e disse que há chance da notícia sair somente no final desse mês.

Porém há um detalhe. Embora o Mundo Deportivo informe, junto com o diário catalão, que LaLiga aprovou o contrato de cinco anos de Messi, o argentino não ficaria até 2026 no clube. Uma cláusula no contrato tornaria o atleta embaixador do clube nos Estados Unidos durante parte do vínculo.

