Lionel Messi pode estrear no PSG nesta sexta-feira (20) pelo Campeonato Francês

A estreia do atacante argentino Lionel Messi está próxima no Paris Saint-Germain (PSG). Anunciado como reforço na última semana, o astro treinou com o grupo e pode ser relacionado para jogo contra o Brest nesta sexta-feira (20), pelo Campeonato Francês, revelou o técnico Mauricio Pochettino.

“Estamos analisando se o Messi vai estar com o grupo ou não. Já sabemos quem ele é, o que ele representa. Ele se adaptou muito bem, muito rápido. Estamos muito felizes com a forma como todos estão trabalhando aqui”, comentou em coletiva.

Eleito seis vezes o melhor atleta do mundo pela Fifa, há expectativa do astro formar trio ofensivo com os atacantes Neymar e Mbappe. Por ora, a partida não deve contar com todas as estrelas reunidas por conta do estágio de preparação física.

"A conexão foi muito rápida. Quando há talento, o entendimento não se dá só no vestiário, mas no campo também. Fico feliz com a adaptação dele (Messi)", completou Pochettino.

Em fase inicial de temporada, o PSG disputou duas partidas e mantém 100% de aproveitamento na competição nacional. Na tabela de classificação, está em 3º colocado, com a mesma pontuação dos líderes, mas saldo de gols (3) inferior ao de Angers (5) e Clermont (4).

O próximo compromisso ocorre às 16h (de Brasília). O palco do confronto será o estádio Francis-Le Blé, a casa do Brest.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte