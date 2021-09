Lionel Messi marca, PSG vence Manchester City e conquista 1ª vitória na Champions League

O Paris Saint-Germain conquistou sua 1ª vitória na UEFA Champions League ao bater o Manchester City, no Parc des Princes, em Paris, por 2 a 0, nesta terça-feira (28). Idrissa Gueye e Lionel Messi marcaram o único gol da partida.

Com o resultado, a equipe de Mauricio Pochettino assume a vice-liderança do Grupo A da competição internacional, com quatro pontos, atrás apenas do Club Brugge, da Bélgica (saldo de gols inferior). O Manchester City, por sua vez, figura na 3ª colocação, com três pontos.

O PSG volta aos gramados pela Champions no dia 19 de outubro (terça-feira), às 16h (horário de Brasília), contra o RB Leipzig. O duelo acontece no Parc des Princes, em Paris. Antes, a equipe parisiense enfrenta Rennes (03/10) e Angers (15/10) pelo Campeonato Francês.

O jogo

Buscando manter a liderança do Grupo A, além da invencibilidade na Champions League, o Manchester City foi dominante durante todo o 1° tempo. Controlava as ações, agredia e sufocava o Paris Saint-Germain com frequência, mas esbarrou na falta de pontaria e na boa atuação do goleiro italiano Donnarumma.

Em contrapartida, com um estilo de jogo mais retraído, o PSG de Mauricio Pochettino buscava envolver a equipe inglesa com o toque de bola desde o campo defensivo. E logo aos 8 minutos da etapa inicial, após Mbappé tabelar com Messi na direita, o francês fez boa jogada individual e cruzou para Idrissa Gueye abrir o marcador.

A partir do gol parisiense, o ímpeto dos citizens cresceram. O volume ofensivo também. A equipe dirigiada por Pep Guardiola esteve presente no ataque durante 10 minutos ininterruptamente, mas sem conseguir chegar com precisão ao gol defendido por Donnarumma. No entanto, a pressão imposta pelos ingleses quase deu resultado: aos 25, Sterling cabecou no travessão, após linda assistência de De Bruyne. Na sequência do lance, debaixo da trave, Bernardo Silva também acertou o travessão do arqueiro italiano.

Antes do intervalo, Donnarrumma ainda travou as finalizações de João Cancelo, Bernardo Silva, De Bruyne e Rúben Dias.

Legenda: Idrissa Gueye acertou o ângulo de Ederson Foto: Divulgação / PSG

A pressão dos citizens persistiu durante todo o 2° tempo. Nos minutos iniciais, os comandos de Pep Guardiola buscaram o gol, mas pararam novamente em Donnarumma.

Sem conseguir propor tanto o jogo, muito em prol do bom desempenho da marcação do Manchester City, o Paris Saint-Germain explorava os contra-ataques, para pegar a defesa dos ingleses bagunçada. E foi assim que saiu o 1° gol de Lionel Messi pelo clube parisiense.

O camisa 30 do PSG arrancou pelo meio, tabelou com o francês Mbappé e acertou o ângulo de Ederson para dar números finais ao confronto.

Legenda: Mbappé, Neymar e Lionel Messi comemoram vitória contra o Manchester City Foto: Divulgação / PSG