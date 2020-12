Lima retoma seu papel como meia construtor no Ceará

A boa fase do Ceará, há cinco jogos invicto, tem tirado o melhor desempenho de vários atletas alvinegros, com um em especial: Lima. O meia reassumiu a titularidade após o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no empate em 2 a 2 com o Palmeiras. Ganhou a vaga de Leandro Carvalho, em queda de desempenho, pela direita do ataque, e engatou cinco partidas seguidas entre os 11 iniciais, sendo substituído apenas nos minutos finais.

Foram três assistências e um gol nesta sequência invicta, compartilhando o protagonismo no terço final com Vina, artilheiro do time. Em 2020, já são cinco gols em 32 jogos, com o empréstimo do Grêmio estendido até o fim da Série A do Brasileiro.

Na coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, o técnico Guto Ferreira destacou a importância do meia de 24 anos para a estrutura do time ao considerá-lo como o principal construtor.

"Todo mundo acha que jogamos num 4-2-3-1 e nós jogamos no 4-4-2. O meia principal da equipe não é o Vina, é o Lima. Ele é o construtor junto com os volantes e os laterais. O Vina fica solto como um segundo atacante, não de velocidade, mas que tem facilidade da construção", esclareceu o treinador na entrevista.

A figura do construtor clássico, aquele camisa 10 pelo centro do campo, não é mais um padrão no futebol moderno. Um volante ou até mesmo um lateral podem ser os responsáveis pelo giro da bola e a mente criativa que empurra os companheiros.

No caso de Lima, seu papel pela direita é maior durante a transição ofensiva: buscar a bola com Fernando Sobral ou Fabinho e conectar com Vina ou pelos extremos com Léo Chu ou pelos avanços de Samuel Xavier.

Resgate

Legenda: Lima participou de 32 jogos na temporada com cinco gols marcados Foto: Pedro Chaves / FCF

Em sua 1ª passagem pelo Alvinegro, em 2017, atuava mais como meia central sob o comando de Marcelo Chamusca. Após seu retorno na temporada passada, foi utilizado predominantemente pela ponta esquerda, o que prejudicou seu melhor atributo, a criatividade, em detrimento pela busca da velocidade. Hoje, Guto sabe aproveitar essa característica para alavancar o desempenho do ataque do Vovô (34 gols, 6º melhor na Série A).

Contra o Bahia, o camisa 45 errou apenas um passe dos 36 que tentou, sendo o membro do setor ofensivo com mais toques na bola, frisando sua importância na fase criativa. Depois da saída de Léo Chu, foi deslocado para o lado esquerdo, mantendo o bom nível de distribuição.

Nas estatísticas gerais do elenco, Lima não está entre os primeiros, figurando, no máximo, como 4º maior driblador do plantel, com 17 fintas no total.

Diante do Atlético/GO, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, Lima pode novamente brilhar ao explorar os espaços no lado esquerdo da defesa rubro-negra devido às subidas do lateral Nicolas Vichiatto. O duelo entre adversários diretos pelo meio da tabela ocorre na Arena Castelão, a partir das 21h deste sábado (12)