Lima projeta Ceará x Atlético-MG no Castelão; veja retrospecto dos clubes de 2020

O empate diante do Internacional, fora de casa, no último domingo (20), aumentou a sequência sem vitórias do Ceará na temporada. Ao todo, a equipe de Guto Ferreira acumula seis partidas seguidas de jejum. Porém, para o atacante Lima, o grupo está evoluindo, mas alguns detalhes precisarão ser corrigidos.

"Fizemos um bom jogo, infelizmente a vitória não veio, são alguns detalhes que temos que corrigir. Se dá o pênalti poderíamos ter vencido o jogo, mas a equipe está evoluindo a cada jogo. Com as vitórias a tranquilidade vem. Se Deus quiser a vitória vai vir no jogo contra o Galo, vai ser um jogo difícil, mas vamos preparados e vamos ver o que o professor tem para passar nesses dois dias que temos para conquistar os três pontos. Os jogadores estão confiantes e trabalhando forte para que a vitória venha na quinta-feira"

Com nove desfalques para enfrentar o Atlético-MG na quinta-feira (24), o técnico Guto Ferreira terá, mais uma vez, dificuldades para montar o time titular do Ceará. Porém, apesar das adversidades enfrentadas pelo grupo alvinegro, Lima garante que a confiança do grupo está alta para sair da Arena Castelão com os três pontos.

Lima Atacante do Ceará "Com o retorno ou não dos jogadores que estão de fora, temos jogadores que assumem as responsabilidades, sabemos da qualidade do elenco e quando jogadores importantes voltam, é muito bom para nós, mas sabemos que quem entrar vai dar conta do recado. Confiança está lá em cima e vamos buscar essa vitória em casa."

Ceará x Atlético-MG em 2020

Ceará e Atlético-MG se enfrentam em duas oportunidades na temporada passada, com nenhuma vitória do Alvinegro de Porangabuçu. No 1° turno, vitória do Galo, por 2 a 0, enquanto no 2° turno, empate em 2 a 2, na Arena Castelão.

Atuando em casa, o Ceará enfrentou o Atlético-MG em 12 oportunidades pela Série A do Campeonato Brasileiro. Ao todo, 4 vitórias do Vovô, 3 empates e 6 vitórias do Galo. Nesta quinta-feira (24), a equipe de Guto Ferreira terá a oportunidade de quebrar um tabu de dois anos sem vencer a equipe mineira. O último triunfo foi no dia 29 de outubro de 2018, na Arena Castelão, por 2 a 1, com gols de Juninho Quixadá e Leandro Carvalho.

Confira o retrospecto do duelo desde o retorno do Ceará à Série A (2018-2020):

Atlético-MG 2 x 1 Ceará - 2018

Ceará 2 x 1 Atlético-MG - 2018

Ceará 1 x 2 Atlético-MG - 2019

Atlético-MG 2 x 1 Ceará - 2019

Atlético-MG 2 x 0 Ceará - 2020

Ceará 2 x 2 Atlético-MG - 2020