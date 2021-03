Lima destaca vontade de vencer pelo Ceará e parabeniza diretoria: "grandes contratações"

São três temporadas vestindo a camisa do Ceará. O meia-atacante Lima, que se destacou em 2020, ao fazer parte do grupo que conquistou a Copa do Nordeste invicta e classificou o Alvinegro de Porangabuçu à Sul-Americana, irá para a temporada 2021 como atleta definitivo do Vovô. Para ele, a motivação é a mesma dos anos anteriores.

“A motivação é a mesma. Desde quando cheguei, em 2017, sempre tive uma ambição muito grande de ajudar o clube. E agora em definitivo, a ambição continua. A vontade de vencer, ainda mais. Espero conquistar ainda mais títulos.”

As tratativas entre Ceará e Grêmio fizeram com que o atleta, de 24 anos, ficasse um período inativo. Após o desfecho positivo ao alvinegro, com a aquisição em definitivo do meia-atacante, Lima foi reintegrado ao grupo e segue se preparando para reestrear com a camisa do Vovô.

“Não cheguei a ir a Porto Alegre. Quase cheguei a ir, mas as coisas começaram a andar aqui no Ceará. Fiquei na minha cidade, em Araçatuba, treinei alguns dias, descansei e na última semana precisei fazer uma cirurgia e tive que tirar três dentes. Estamos conversando com a comissão técnica para o dia da estreia. Não sabemos se é amanhã ou no final de semana. Estou seguindo o treinamento com o pessoal e o dia-a-dia a gente vai conversar para saber o dia da estreia novamente.”

Serão cinco competições a disputar no ano de 2021. Entre elas, a Copa Sul-Americana. Para isso, o Ceará investiu pesado no mercado e trouxe 13 reforços. Para Lima, o foco é seguir melhorando a cada ano.

“Acompanhei os jogos e a qualidade do elenco nessas três semanas de folga que eu tirei. Esperamos conquistar coisas maiores, seguir firme e melhorar a cada ano. Foram grandes contratações, a diretoria está de parabéns, e vão nos ajudar bastante.

Assista à coletiva na íntegra: