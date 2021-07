Lima comenta importância de semana livre para o Ceará e garante "foco" contra Athletico-PR

Após quase quatro meses, o Ceará volta a ter uma semana cheia para recuperar atletas e realizar treinamentos. Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (13), o meio-campista Lima ressaltou a importância de dias livres para descansar e preparar a equipe para o próximo adversário.

Lima Meio-campista do Ceará “Importante essa semana cheia. Estávamos tendo muito jogos em sequência, as viagens, tudo isso desgastava bastante nossa equipe, pelo pouco tempo de recuperação. Ter um descanso maior é importante para nós.”

Cobrador de faltas do Ceará, Lima aproveitou a coletiva para falar sobre a continuação dos treinamentos de bola parada e a expectativa de realizar novos gols com a camisa alvinegra.

“Nesse curto tempo, estávamos treinando faltas. Com dois ou três dias entre um jogo e outro. Agora, com o tempo maior, é continuar, no dia-a-dia, fazendo os treinamentos de bola parada. Espero, sim, nos próximos jogos, fazer gols iguais o que eu fiz no Beira-Rio (contra o Internacional).”

A equipe alvinegra volta a campo no sábado (17) contra o Athletico-PR, na Arena Castelão, pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo é contra uma das melhores equipes do campeonato. No entanto, para o meia Lima, o futebol está muito nivelado e entrar com determinação e foco pode ser o trunfo do Ceará para conquistar a vitória.

Lima Meio-campista do Ceará "Nós temos que estar motivados em todos os jogos. Vestir essa camisa já é uma motivação muito grande. Quando você entra em campo com a camisa do Ceará, tem que dar o seu máximo independentemente do adversário. Concentração tem que ser a mesma. O futebol, hoje, está muito nivelado. O Athletico-PR tem uma grande equipe; então temos que entrar determinados, focados e conquistar a vitória. Jogando em casa, triunfar é importante para nós."

Acompanhe a coletiva na íntegra: