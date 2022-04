Lima comemora 1º gol pelo Ceará em 2022 e projeta duelo com o Botafogo pela Série A

O meia-atacante Lima foi um dos destaques do Ceará na vitória de 2 a 0 contra o La Guaira, na Venezuela, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana na última terça-feira. Ele foi o autor de um dos gols do Vozão, o primeiro dele no ano, em grande jogada criada por Bruno Pacheco, que fechou o placar.

Animado pelo primeiro gol na temporada, Lima espera marcar mais pelo Vozão e projetou o confronto de domingo (17), contra o Botafogo, pela 2ª rodada da Série A, às 19 horas no Castelão.

"Foram três vitorias muito importante, em três grandes jogos. Resgata a confiança e agora é enfrentar o Botafogo, que é uma grande equipe, mas vamos com tudo para manter a sequência de vitórias. Jogaremos em casa e sabemos da diferença que o torcedor faz pra nós. espero que eles compareçam em peso".

Ambição

Sobre o gol marcado diante do La Guaira, Lima espera continuar marcando pelo Ceará e admite que se cobrava para isso.

"Eu estava me cobrando bastante pelo gol. Eu ajudava com outras funções, tentando assistências ou ajudando a marcar e finalmente saiu. Mas tira aquele peso. Eu tinha a mente tranquila que ia sair o gol, que viria no momento certo. Espero balançar as redes ainda mais", disse ele, que marcou seu gol após 12 jogos pelo Vozão.

Confira a coletiva do meia-atacante Lima