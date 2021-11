Lima celebra sequência, gol no Clássico-Rei e reforça foco na Libertadores: "estamos próximos"

Um dos principais personagens na goleada do Ceará por 4 a 0 sobre o Fortaleza, no histórico Clássico-Rei da última quarta-feira (17), foi o meia Lima. No 2º jogo seguido como titular, o camisa 45 marcou o primeiro gol do jogo e abriu o caminho da goleada. Além disso, teve boa atuação individual, o que o credencia para uma sequência no time principal do Vovô.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (19), o atleta falou sobre a importância do gol marcado diante do maior rival.

"Feliz pelo gol, pela vitória, foi onde começou a deslanchar nos gols em bela roubada de bola e bela finalização. Dá mais confiança pra mim, eu estava precisando, nas últimas rodadas estava tendo poucas atuações, entrando faltando uns 10 minutos, mas sempre concentrado, dando o máximo, e agora tendo a oportunidade de começar jogando, estive 100% também", celebrou.

O gaúcho de 25 anos falou ainda sobre a importância de ter uma sequência como titular para apresentar um melhor desempenho.

"É verdade, com a chegada do Tiago eu atuei pouco. Tinha jogos que entrava faltando 10, 15 minutos, contra o Bragantino acabei entrando no intervalo, e creio que sim, estava esperando essa sequência para ter boas atuações. Contra o Sport não fiz o grande jogo que todos esperavam, às vezes não estou num bom dia, mas no Clássico fui feliz com o gol e a atuação. Espero que seja o início dessa sequência. Estou bem mais confiante e espero apresentar outra grande performance no jogo contra o Atlético-GO", garantiu.

Foco na Libertadores

Com 45 pontos, o Ceará chegou ao 'número mágico' que acaba com as possibilidades de rebaixamento e praticamente assegurou vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. Mas o Vovô quer mais.

O Alvinegro tem a mesma pontuação do Fluminense (8º colocado) e está perto de uma inédita e histórica vaga para a Libertadores, que ficará ainda mais próxima em caso de triunfo contra o Atlético-GO.

"É mais um jogo importante pela frente. A gente sim quer disputar mais um campeonato internacional, esse é nosso foco, e vamos pensando a cada jogo. Estamos próximos de entrar ali na fase de grupos (da Libertadores), então vamos passo a passo, espero que a gente possa conquistar esses três pontos e depois teremos um jogo em casa. Vamos passo a passo para conquistar essa vaguinha, sim", afirmou.

Ceará e Atlético-GO se enfrentam às 21 horas deste sábado (20), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O Vovô tem 45 pontos e está na 10ª colocação, enquanto o Dragão é o 16º, com 39.