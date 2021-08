Lima analisa erros do Ceará contra Corinthians e comenta críticas sobre o sistema ofensivo; veja

O Ceará voltou a ser derrotado na Série A do Campeonato no domingo (15), contra o Corinthians, por 3 a 1, perdendo uma invencibilidade de 11 jogos. Nesta terça-feira (17), o meio-campista Lima, principal jogador do Vovô na competição nacional, concedeu entrevista coletiva e comentou sobre a perda da sequência invicta.

"Foram 11 jogos (de invencibilidade) e agora teve essa derrota para o Corinthians. Infelizmente, aconteceu. Agora temos a semana para trabalhar, ver os nossos erros e consertar, pois temos um jogo difícil pela frente. Uma hora iria acontecer, mas agora é retomar e buscar a vitória no domingo."

O camisa 45 analisou ainda os erros cometidos pelo Ceará contra a equipe paulista. Na visão do meio-campista, os "pequenos detalhes" devem ser corrigidos o mais rápido possível.

"Nós ainda iremos ver no vídeo, mas durante a partida e depois no pós-jogo, você fica vendo alguns lances e são mais questões de marcações de todos nós, algumas falhas, pequenos detalhes que acabam saindo o gol do adversário. Agora temos a semana, o vídeo para ver, para observar o que foram os erros e corrigir. Temos mais um jogo grande pela frente e temos que corrigir o mais rápido possível para não falharmos na próxima."

Questionado sobre às críticas em cima do sistema ofensivo do Ceará, Lima tratou como "normal". Para o meio-campista, a falta de gols também incomoda o grupo, que segue trabalhando para melhorar o rendimento no ataque.

"É normal (as críticas) quando não têm os gols, quando os jogos saem 0 a 0, como contra o Atlético-GO. Teve o Clássico-Rei, vencemos por 3 a 1 e não vimos mais as críticas. Eles (torcedores) sabem o potencial do nosso sistema ofensivo, querem sempre que nós balancemos as redes, nós também, mas infelizmente tem jogos que isso não acontece. Nós trabalhamos para isso. É manter, trabalhar. A torcida sabe do nosso desempenho, do nosso poder na frente e lógico que vai haver cobranças."

