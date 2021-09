Lima afirma que já vê diferença de estilo no trabalho de Tiago Nunes no Ceará

O meia-atacante Lima elogiou os trabalhos iniciais implementados pelo técnico Tiago Nunes no Ceará, após o 9º treino com o grupo alvinegro, visando o duelo contra o Grêmio, no domingo (12), às 11 horas em Porto Alegre (RS), pela 20ª rodada da Série A, que marca a estreia do treinador.

Lima Meia-atacante do Ceará Ele trabalha um pouco diferente do que a gente vinha fazendo, mas já conseguimos entender o que ele quer e as modificações em campo. É um grande treinador, muito inteligente e vem para somar. A gente está com a mente aberta para o que ele pedir.

Lima exemplicou de forma prática sobre o estilo implementado pelo novo técnico.

"O Tiago gosta muito do toque de bola, mas falou que a gente não podia perder o que tinha de bom, que é nossa marcação forte, nossa transição. Ele só implantou algumas coisas, a saída de bola, ficar mais com ela. Nos jogos aí vocês vão acabar vendo a diferença, tivemos duas semanas muito importantes com ele pra adquirir novos hábitos. Foram mais as questões de saída de bola, ter mais opções de passe, creio que deu uma evoluída grande e a gente espera fazer isso na partida", explicou ele.

Formado nas categorias do Tricolor gaúcho, Lima deve enfrentar pela 1ª vez o Grêmio, já que é sempre esteve sob contrato com o clube ou impossibilitado de jogar por lesão. Ele comentou sobre enfrentar o time que o formou.

“Nas outras vezes, não tive oportunidade de enfrentar o Grêmio por questões de contrato, e no primeiro turno, eu estava voltando de lesão. É sempre especial voltar à Arena (do Grêmio), mas hoje eu defendo o Ceará. Então vamos fazer o máximo para conquistar a vitória. A gente sabe que o Grêmio é uma grande equipe, mas queremos os três pontos nessa partida”, afirmou.

