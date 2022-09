Lima acredita em Ceará na parte de cima da tabela no fim do Brasileirão: 'A gente sempre acreditou'

Titular na vitória sobre o Santos, o meia-atacante Lima ressaltou, nesta terça-feira (13), que a equipe pode buscar coisas grandes, pensando jogo a jogo até o final da temporada. O atleta, que falou na sala de imprensa do CT de Porangabuçu, acredita ser boa a disputa pela titularidade e o Ceará é quem ganha com isso.

A chegada de Lucho González deu injeção de ânimo nos jogadores do Vozão, que passaram a acreditar em classificação para competição internacional. O discurso do comandante argentino reverbera no que disse Lima, que também pondera as vitórias e a crescente do time na compeitição.

"A gente sempre acreditou [em uma melhor colocação na Série A]. Infelizmente vieram as derrotas, mas o Lucho chegou aí, dando total apoio a todos e foi aquilo que a gente falou, tem que pensar na parte de cima da tabela. É seguir jogo a jogo e agora pensar no São Paulo e um passo de cada vez, para a gente chegar no fim da temporada, a gente conquistar nossos objetivos", ressalta o atleta.

INTENSIDADE DE LUCHO

Nas duas partidas sob nova direção, o Ceará adotou a postura de time mais intenso, que a todo instante pressiona a saída de bola do time adversário. Lima também pontuou o calor como fator que o time cearense tem a seu favor.

Lima meia-atacante do Ceará "Essa comissão cobra muito intensidade e volume de jogo. Então, por mais que seja muito quente para nós, o pessoal que vem jogar aqui sofre bastante. Então, a gente tem que aproveitar isso, dá nosso máximo, cem por cento, que as coisas vão sair naturalmente", assegura o jogador.

TITULARIDADE

A janela de transferências de agosto trouxe Jhon Vásquez, que disputa a titularidade com Lima. Apesar de perder espaço na ponta-direita em algumas partidas, o camisa 45 do Alvinegro destacou o bom elenco que o Ceará tem e essa concorrência para estar entre os 11 titulares no esquema proposto por Lucho González.

Lima meia-atacante do Ceará "É muito boa essa concorrência, aumenta o nível dos jogadores do nosso elenco, porque ninguém tem cadeira cativa no clube. Todo mundo trabalha firme na semana e é o professor quem escolhe. Então, qualquer um que ele escolher para iniciar a partida tem que entrar cem por cento para poder ajudar o Ceará", observa Lima.

O jogador é um dos cotados para jogar mais uma vez na ponta-direita do Vozão contra o São Paulo. A partida, válida pela 27ª rodada do Brasileirão Série A, acontece às 16h, na Arena Castelão.

ACOMPANHE A COLETIVA DE LIMA:

