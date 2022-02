Lille x PSG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Lille e Paris Saint Germain entram em campo neste domingo (6), às 16h45 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Francês, no Estádio Pierre-Mauroy.

O PSG é líder isolado do Campeonato Francês, com 53 pontos, e uma campanha de 16 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota na competição. Enquanto isso, o Lille ocupa a 11ª colocação e tenta entrar no G-4 neste domingo, jogando em casa.

Palpites para o jogo

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir

Lille x PSG: 23ª rodada do Campeonato Francês

Local: Estádio Pierre-Mauroy

Data: 06/02/2022 (domingo)

Horário: 16h45 (de Brasília)

Transmissão: ESPN e Star+

Prováveis escalações

Lille: Grbic; Çelik, Fonte, Botman e Gudmundsson; Ben Arfa, Benjamin André, Renato Sanches e Jonathan Bamba; David e Yilmaz. Técnico: Jocelyn Gourvennec

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Nuno Mendes; Paredes, Veratti e Ander Herrera, Di María, Messi e Mbappé. Técnico: Mauricio Pochettino.

