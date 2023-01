Liga Mundial de Surfe vai contar com 11 brasileiros concorrendo ao título, incluindo Tati West

Na liga mundial de surfe, o Brasil é o país com mais pódios e chega para continuar fazendo história em 2023. Com 11 brasileiros, sendo dez no masculino e Tatiana Weston-Webb no feminino, o Brasil visa continuar sendo referência nesse esporte.

As primeiras etapas da World Surf League (WSL) começa no próximo domingo, (29), em Pipeline, no Havaí e a Brazilian Storm conta com a presença de três campeões mundiais, Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Filipe Toledo. Além disso, o país tem outra questão a seu favor, Jadson André, também já conhecido por quem acompanha o surfe, tem a etapa de Pipeline como uma de suas favoritas.

As transmissões ao vivo de todas as etapas da WSL 2023 são feitas pelo SporTV e GE.

BRASILEIROS NA LIGA MUNDIAL DE SURFE 2023

Caio Ibelli

29 anos

Guarujá-SP

Posição regular

Filipe Toledo

27 anos

Ubatuba-SP

Posição regular

Gabriel Medina

29 anos

Maresias-SP

Posição goofy

Ítalo Ferreira

28 anos

Baía Formosa-RN

Posição goofy

Jadson André

32 anos

Natal-RN

Posição goofy

João Chianca

22 anos

Saquarema-RJ

Posição regular

Michael Rodrigues

28 anos

Florianópolis-SC

Posição regular

Miguel Pupo

31 anos

Intanhaém-SP

Posição goofy

Samuel Pupo

22 anos

Maresias-SP

Posição regular

Tatiana Weston-Webb

26 anos

Kauai-Havaí

Posição goofy

Yago Dora

26 anos

Curitiba-PR

Posição goofy