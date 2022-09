Liga Forte Futebol, que tem Ceará e Fortaleza, faz reunião para alinhar acordo com a Libra

A cúpula da Liga Forte Futebol do Brasil (LFF), movimento que integra Ceará e Fortaleza, se reuniu nesta terça-feira (6), em São Paulo, para debater a criação de uma liga única para gestão das Séries A e B. Segundo o ge, ao longo do dia, os dirigentes devem conversar com a Liga do Futebol Brasileira (Libra), um outro grupo com diferentes times para trabalhar na administração do Brasileirão.

Os coletivos possuem o mesmo interesse, mas divergem sobre os moldes da divisão dos direitos de transmissão da competição e demais nuances. Deste modo, apesar do alinhamento com a CBF para a transição da organização, a ideia não avançou para uma venda do novo Campeonato Brasileiro.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza “Não queremos receber menos, com distância grande, não podemos sonhar com algo maior. Falo em nome de todos os clubes. Não podemos começar o campeonato sabendo antes quem vai ter chance de vitória por esses direitos de televisão. Os valores são quase 30% da receita, tem mais 70% para os clubes fazerem as diferenças. É uma parcela considerável, mas tem toda uma diferença com que os clubes podem fazer algo melhor. Precisamos nos unir para fazer algo diferente, para não perpetuar essa distância”.

Os atuais membros da LFF são: América-MG, Atlético-MG. Atlético-GO, Athletico-PR, Avaí, Brusque, Ceará, Chapecoense, Coritiba, CRB, Criciúma, CSA, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sampaio Côrrea, Sport, Tombense e Vila Nova. Todos os clubes estiveram presentes no respectivo encontro - a maior com os presidentes.

Nas tratativas, o banco de investimento XP foi designado para negociar os direitos dos clubes da LFF no mercado. A empresa é a única interlocutora autorizada para representar os 25 participantes.