Liga dos Campeões: Real Madrid goleia Liverpool; Napoli supera Frankfurt

Atual campeão da Liga dos Campeões, o Real Madrid goleou o Liverpool, de virada, por 5 a 2, nesta terça-feira (21), em Anfield, na Inglaterra, e deu passo gigantesco para carimbar participação nas quartas de final. Em campo, gols de Vinicíus Júnior, duas vezes, Éder Militão e Benzema - os ingleses marcaram com Darwin Nuñez e Salah.

A partida de volta está marcada para o dia 15 de março, no Santiago Bernabéu, e o Real garantiu uma vantagem significativa para assegurar a vaga. Para mudar este cenário, o Liverpool precisa de um triunfo por quatro gols de diferença. Se o time inglês devolver o placar de 5 a 2, a decisão vai para os pênaltis.

Napoli larga na frente

No outro jogo da rodada, o Napoli confirmou o favoritismo e venceu o Eintracht Frankfurt por 2 a 0, na Alemanha. O primeiro gol saiu no final do 1º tempo, com Osimhen aos 39 minutos. O segundo gol saiu na etapa complementar. Em uma bela troca de passes, Di Lorenzo terminou a jogada com bela finalização no canto direito e fez 2 a 0.

A partida de volta entre as duas equipes também acontece no dia 15 de março, no estádio Diego Armando Maradona, casa do Napoli. O time italiano pode perder por um gol de diferença que avança às quartas da Liga dos Campeões.