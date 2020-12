Liga dos Campeões da Europa: veja classificados para oitavas de final

A fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa foi concluída nesta quarta-feira (9) com 16 clubes classificados ao mata-mata. A lista das oitavas apresenta o atual campeão Bayern de Munique-ALE, além dos gigantes Real Madrid-ESP e Liverpool-ING.

Um sorteio na segunda-feira (14), na sede da UEFA, na Suíça, define os confrontos. O evento está previsto para iniciar às 8h.

Os primeiros colocados de cada grupo serão colocados em um pote - os segundos em outro. As partidas são realizadas em fevereiro de 2021. Vale ressaltar que as equipes do mesmo país não podem se enfrentar, além das que duelaram no mesmo chaveamento na 1ª fase.

Classificados para as oitavas de final

Grupo A: Bayern de Munique e Atlético de Madrid

Grupo B: Real Madrid e Borussia Mönchengladbach

Grupo C: Manchester City e Porto

Grupo D: Liverpool e Atalanta

Grupo E: Chelsea e Sevilla

Grupo F: Borussia Dortmund e Lazio

Grupo G: Juventus e Barcelona

Grupo H: PSG e RB Leipzig

Eliminados com vaga no mata-mata da Liga Europa

RB Salzburg

Shakhtar Donetsk

Olympiacos

Ajax

Krasnodar

Brugge

Dínamo de Kiev

Manchester United

Leia mais Jogada Atletas de PSG e Istanbul realizam protesto contra racismo antes de jogo da Liga dos Campeões

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte