Liga dos Campeões da Europa define os 16 classificados para as Oitavas: Veja classificados e potes

A 1ª Fase da Liga dos Campeões terminou nesta quarta-feira (13), definindo assim, os 16 classificados para as Oitavas de Final da competição. Foram 8 jogos na terça e 8 jogos nesta quarta, garantindo camisas pesadas para a fase seguinte: Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester City, Barcelona, PSG e Internazionale estão entre os times classificados.

Avançaram os seguintes clubes: Bayern de Munique (1º com 16 pontos) e Copenhagen (2º com 8) no Grupo A, Arsenal (1º com 13 pontos) e PSV (2º com 9) no Grupo B, Real Madrid (1º com 18) e Napoli (2º com 10) no Grupo C, Real Sociedad (1º com 12) e Internazionale (2º com 12) no Grupo D, Atletico de Madrid (1º com 14) e Lazio (2º com 10) no Grupo E, Borussia Dortmund (1º com 11) e PSG (2º com 8) no Grupo F, Manchester City (1º com 18) e RB Leipzig (2º com 12) no Grupo G, e Barcelona (1º com 12) e Porto (2º com 12), no Grupo H.

Com a definição dos 1º e 2º colocados, os potes para o sorteio da próxima segunda-feira (18), ficaram assim:



POTE 1 (Primeiros colocados)

Bayern de Munique

Arsenal

Real Madrid

Real Sociedad

Atlético de Madrid

Borussia Dortmund

Manchester City

Barcelona

POTE 2 (Segundos colocados)



Copenhagen

PSV Eindhoven

Napoli

Internazionale

Lazio

PSG

RB Leipzig

Porto



Classificados para a Liga Europa

A última rodada também definiu os classificados para a Liga Europa como 3º colocados dos grupos. Galatasaray (Grupo A), Lens (Grupo B), Braga (Grupo C), Benfica (Grupo D), Feyenoord (Grupo E), Milan (Grupo F), Young Boys (Grupo G) e Shakhtar (Grupo H).

Ficaram fora até da Liga Europa, clubes como Manchester United (Grupo A), Sevilla (Grupo B) e Newcastle (Grupo F).