Liga dos Campeões: confira jogos das quartas de final e onde assistir

As quartas de final da Liga dos Campeões 2020/2021 tem início nesta terça-feira (6). Com oito clubes definidos no mata-mata, os confrontos são: Manchester City x Borussia Dortmund; Real Madrid x Liverpool; Bayern de Munique x PSG e Chelsea x Porto.

Os duelos também ocorrem na quarta (7). Já as partidas de volta serão na próxima semana.

Saiba onde assistir as quartas de final da Liga dos Campeões

Terça (6)

16h - Manchester City x Borussia Dortmund | Transmissão: Facebook; TNT Sports; Estádio TNT Sports (streaming).

16h - Real Madrid x Liverpool | Transmissão: Facebook; TNT Sports; Estádio TNT Sports (streaming).

Quarta (7)

16h - Bayern de Munique x PSG | Transmissão: Facebook; TNT Sports; Estádio TNT Sports (streaming).

16h - Porto x Chelsea | Transmissão: TNT Sports; Estádio TNT Sports (streaming).