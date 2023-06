Liga das Nações de vôlei: Brasil vence Argentina de virada e enfrenta Cuba na próxima rodada

Diante da Argentina, o Brasil encontrou dificuldades, mas venceu de virada por 3 a 2 (19/25, 25/19/ 23/25, 25/23, 15/13), em jogo válido pela Liga das Nações de vôlei masculino. O duelo ocorreu nesta quinta-feira, (8). A Seleção teve que superar alguns apagões da própria equipe ao longo da partida e dar a volta por cima para sair com o resultado.

Renan Dalzotto, treinador do Brasil, mexeu bastante no time, contando com a entrega de Honorato, Judson e Bruninho, que saíram do banco, para alterar o placar. Os jogadores foram peças importantes na vitória brasileira lá no Canadá.

PREOCUPAÇÃO

Alan teve que deixar as quadras no meio do terceiro set e gerou preocupação. Na temporada passada o jogador rompeu o tendão de Aquiles e retornou há pouco para a Seleção. A substituição do jogador, apesar de preocupante, se resumiu apenas a um desconforto na panturrilha que fez Renan optar por poupar o jogador e dar oportunidade a Abouba.

PRÓXIMOS JOGOS

O Brasil enfrenta a Cuba neste sábado, (10), às 17h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo do SportTV2.

CALENDÁRIO DO BRASIL Sábado (10/06) 17h30 – Brasil x Cuba Domingo (11/06) 15h30 – Brasil x Estados Unidos