Líder PSG perde em casa para o Lorient por 3 a 1

O final da temporada está ficando longo para o Paris Saint-Germain, que alterna bons jogos com outros muito decepcionantes, especialmente desde a eliminação em março nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. O Paris Saint-Germain, muito fragilizado após a expulsão logo aos 20 minutos do seu lateral-direito marroquino Hakimi, foi derrotado em casa pelo Lorient, por 3 a 1, neste domingo, em jogo da 33ª rodada da Ligue 1.

O gigante da capital, que vinha de três vitórias consecutivas, sofre assim a sexta derrota nesta Ligue 1 e a terceira no seu estádio Parque dos Príncipes. Mas o PSG mantém boa distância para Marselha e Lens, seus principais perseguidores.

Gols

Enzo Le Fée, aos 15 minutos, Darlin Yongwa (39') e Bamba Dieng (89') marcaram os gols do Lorient no jogo deste domingo, enquanto Kylian Mbappé havia empatado provisoriamente para o PSG em lance em que aproveitou uma falha do goleiro Yvon Mvogo (aos 29 minutos).

Mbappé conseguiu pelo menos reforçar sua liderança na artilharia: marcou 23 gols, agora dois a mais que o segundo, o canadense do Lille Jonathan David.