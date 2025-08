Líder em média de desarmes no Ceará na Série A, Dieguinho projeta duelo com o Flamengo

O Ceará venceu o Cruzeiro, então líder do Campeonato Brasileiro Série A, na última rodada da competição. Neste domingo (3), o Alvinegro volta a encarar o primeiro colocado, desta vez o Flamengo, às 18h30, na Arena Castelão. O Vovô soma 21 pontos em 16 partidas e ocupa a 9ª colocação na tabela.

Um jogadores mais regulares do Vozão na temporada é o volante Dieguinho. O camisa 20 é, ao lado de Galeano e Lourenço, o jogador com mais partidas disputadas pelo Alvinegro em 2024 — são 34 no total. Em minutos em campo, é o segundo do elenco, com 2.594.

A regularidade se mantém no Brasileirão. Na Série A, Dieguinho é um dos três atletas que atuaram em todas as partidas do Vozão até aqui. Considerando o tempo jogado, ele também ocupa a vice-liderança nesse quesito, com 1.398 minutos. O jogador projetou o próximo desafio e destacou a importância de aproveitar o mando de campo.

Foco no Fla

“Fizemos um grande jogo na última rodada e conseguimos um excelente resultado. Mas, agora já temos um outro adversário muito forte pela frente. Nós sabemos da qualidade do nosso adversário, mas vamos jogar em casa, com o apoio do nosso torcedor e precisamos fazer valer o nosso mando de campo e buscar mais uma vitória”, disse.

Além da regularidade, Dieguinho também tem se destacado nas estatísticas. No Brasileirão, lidera o Ceará em desarmes, com média de 2,1 por jogo. Em interceptações, também é o primeiro, com 1,3 por partida.