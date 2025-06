Líder do Campeonato Brasileiro sub-17, Fortaleza anuncia saída do treinador da equipe

Na tarde desta segunda-feira (23), o Fortaleza se despediu oficialmente do treinador Carlos Larocca, que deixou a categoria Sub-17 do Leão para acertar com o Bahia.

O Diário do Nordeste apurou que Thiago Dantas, atual treinador da categoria Sub-16, assume o cargo deixado por Larocca, enquanto Rafael Fialho, seu auxiliar, fica no comando da categoria Sub-16. O novo comandante já foi auxiliar do Sub-20, treinador do Sub-15 e treinador do Sub-16 e assume para o restante da temporada.

CARLOS LAROCCA PELO LEÃO

O técnico realizava excelente campanha no Campeonato Brasileiro Sub-17, ocupando a liderança do torneio com 13 pontos conquistados em seis jogos. Além disso, o treinador conquistou o Campeonato Cearense de 2024 pelo Tricolor.

Através das suas redes sociais, Larocca se despediu do clube: "Saio com o coração cheio de gratidão e a certeza de que entregamos o melhor possível, deixando a equipe na liderança do Campeonato Brasileiro Sub 17 e com ótimas perspectivas na principal competição da categoria."

* Sob supervisão de João Bandeira Neto