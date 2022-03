Líder Bayern e Neuer batem recordes na Bundesliga em goleada sobre o Unión Berlim

A Bundesliga administra o Campeonato Alemão desde 1962 e agora tem um novo time com mais jogos sob sua direção. Neste sábado, o líder Bayern somou sua partida de número 1935 para ultrapassar o Werder Bremen e se tornar o novo recordista. O Hamburgo figura em terceiro com 1866. Também se eternizou Neuer, que somou sua 311ª vitória na liga, superando o também goleiro Oliver Kahn. A marca veio em dia de goleada sobre o Unión Berlim, na Allianz Arena, por 4 a 0, com dois do artilheiro Lewandowski.





Com a tranquila vitória em seu estádio, o time bávaro subiu para os 63 pontos no topo de classificação do Alemão e vai dar uma "secada" no Borussia Dortmund, neste domingo, em visita ao Colônia. O principal concorrente ao título dos bávaros está com 56 pontos.



Após dois tropeços seguidos no campeonato e a perigosa aproximação do Dortmund, o Bayern precisou de somente 16 minutos para abrir vantagem em Munique. Coman aproveitou assistência de Hernandez e tirou o zero do placar.



Neuer salva

De volta ao time e podendo ultrapassar Kahn em vitórias na Bundesliga, Neuer salvou o time do empate em bela defesa logo após a abertura do placar. E festejou o segundo gol do time a seguir. Kimmich, outro jogador que retornou neste sábado, cobrou escanteio na cabeça de Nianzou, que anotou pela primeira vez com a camisa do Bayern.



Antes do intervalo, Lewandowski aumentou ainda mais sua fase artilheira ao cobrar pênalti com perfeição e ampliar para 3 a 0. A volta do intervalo foi com mais um gol do polonês, aproveitando linda troca de passes do time e mandando para o gol aberto. Agora são 44 gols na temporada em 37 jogos do goleador. Após construir o placar elástico, o Bayern apenas administrou a excelente vantagem, esperando pelo apito final.