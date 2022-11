Libertadores, Sul-Americana e rebaixamento: confira o que ainda está em jogo no Brasileirão

Restam apenas três rodadas para o fim da Série A do Brasileirão. Apesar da proximidade do término do campeonato, muitas disputas seguem em aberto. A luta pelo título já foi definida, mas muitas equipes seguem buscando classificação para a Libertadores e para a Sul-Americana, além de outras que lutam para escapar do rebaixamento à segunda divisão do futebol nacional.

TÍTULO

A disputa pelo título da Série A do Brasileirão já está encerrada. Na última quarta-feira (2) o Palmeiras sagrou-se campeão brasileiro ainda antes de entrar em campo para enfrentar o Fortaleza. A equipe alviverde soma 77 pontos após 35 rodadas disputadas e não pode mais ser alcançada pelo Internacional, que atualmente está na vice-liderança da competição, somando 64 pontos em 35 rodadas.

LIBERTADORES

Na atual situação, cinco equipes já estão classificadas para a próxima edição da Libertadores da América: Palmeiras, Internacional, Flamengo, Fluminense e Corinthians. Com os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Flamengo, serão seis equipes classificadas para a fase de grupos da Libertadores e duas para a Pré-Libertadores.

De acordo com dados do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), nove equipes ainda disputam as três vagas restantes para a próxima Libertadores: Athletico-PR (94,5% de chance), Atlético-MG (72,7%), São Paulo (59,3%), Fortaleza (28,6%), América-MG (26,5%), Botafogo (11,2%), Santos (6,9%), RB Bragantino (0,26%) e Goiás (0,013%).

SUL-AMERICANA

Em relação à disputa da próxima Copa Sul-Americana, serão seis equipes classificadas através do Campeonato Brasileiro. As equipes que terminarem a competição entre a nona e a 14ª colocação garantem vaga para a disputa do torneio internacional em 2023.

Também de acordo com dados do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onze equipes têm chances de classificação para a próxima Sul-Americana: RB Bragantino (97,2% de chance), Santos (93,1%), Goiás (92,7%), Botafogo (88,7%), América-MG (73,5%), Fortaleza (71,4%), São Paulo (40,7%), Atlético-MG (27,3%), Coritiba (7,4%), Athletico-PR (5,5%) e Cuiabá (2,6%).

REBAIXAMENTO

Em relação à luta contra o rebaixamento para a Série B do Brasileirão, uma equipe já está confirmada: Juventude. A equipe de Caxias do Sul está na lanterna do Campeonato Brasileiro, somando apenas 21 pontos em 35 jogos disputados. Restam, portanto, três vagas na zona de rebaixamento, com cinco equipes na disputa.

Segundo dados do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), cinco equipes ainda têm chances de rebaixamento para a Série B: Avaí (99,97% de chance), Atlético-GO (92,5%), Ceará (83,4%), Cuiabá (15,9%) e Coritiba (8,2%).