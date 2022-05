Libertadores hoje: Fortaleza, Atlético-MG e América-MG buscam objetivos diferentes na última rodada

A rodada final da Fase de Grupos da Libertadores segue movimentada. Serão seis jogos nesta quarta-feira (25) e em metade deles terá time brasileiro. Atlético-MG e Fortaleza brigam por vaga nas oitavas, enquanto o América-MG não tem mais chance de classificação.

JOGOS DO DIA

O Fortaleza é segundo do Grupo F, com 7 pontos, mesma pontuação do adversário desta quarta, o Colo-Colo, que está em terceiro. A diferença entre as equipes está nos gols sofridos, maior para o time chileno. O Leão precisa vencer ou empatar para avançar de fase. Já o adversário precisa da vitória. As equipes se enfrentam às 19h (de Brasília), no Estádio Monumental de Santiago.

O Atlético-MG é líder do Grupo D. A equipe tem 11 pontos, três a menos que o Tolima, adversário de hoje. A vitória no duelo consolida o Galo no topo. O time mineiro tem a maior sequência de invencibilidade na competição e pode perder por até dois gols de diferença. Já o grupo colombiano precisa de um empate e torcer por tropeço do Independiente del Valle. A partida será no Mineirão, às 21h (de Brasília).

Lanterna, o América-MG tem apenas dois pontos e já não pode avançar para as oitavas. Porém, o Coelho sonha com vaga nas oitavas da Sula. Para isso, a equipe precisa ganhar do Independiente del Valle por dois ou mais gols de diferença. Se vencer, o time vai a cinco pontos e torce pela vitória do Galo para levar a segunda vaga do grupo.

O duelo será no Estádio Banco de Guayaquil, às 21h (de Brasília).

NAS OITAVAS

O Palmeiras carimbou a vaga nas oitavas após vitória em cima do Deportivo Táchira. O Verdão fez 4 a 1 na equipe do time venezuelo. O time acumulou dez pontos de diferença para o segundo colocado, o Emelec.

Quem também fez o dever de casa foi o Flamengo. O Rubro-negro venceu o Sporting Cristal por 2 a 1. A equipe carioca avançou na liderança do Grupo H.

O Bragantino foi derrotado pelo Nacional por 3 a 0. Com o resultado, a equipe foi para último do Grupo C e não tem mais chance de classificação para a Liberta. O resultado também eliminou chances de vaga nas oitavas da Sul-Americana.