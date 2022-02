Libertadores de 2022 encerra jogos de ida da 1ª fase; veja resultados

A Libertadores de 2022 encerrou, nesta quarta-feira (9), os jogos de ida da 1ª fase. A etapa é a primeira classificatória até a fase de grupos e registra três confrontos, com seis países participantes.

A abertura da competição da Conmebol foi entre Montevideo City Torque (URU) e Barcelona de Guayaquil (EQU), ainda na terça (8). Em campo, empate em 1 a 1 no solo uruguaio.

Nos demais duelos, os visitantes levaram a melhor: o Bolívar (BOL) venceu o Deportivo Lara (VEN) por 3 a 2, e o Olimpia (PAR) superou o Universidad César Vallejo (PER) por 1 a 0.

A equipe com melhor placar agregado avança para a 2ª fase. O vencedor entre Olimpia (PAR) x Universidad César Vallejo (PER) enfrenta o Atlético Nacional (COL). No caso de Bolívar (BOL) x Deportivo Lara (VEN), encaram o Universidad de Quito (EQU). Por fim, quem passar de Montevideo City Torque (URU) x Barcelona de Guayaquil (EQU) enfrenta o Universitario (PER).

Confrontos da 1ª fase da Libertadores:

Jogos de ida

08/02 | Montevideo City Torque (URU) 1x1 Barcelona de Guayaquil (EQU) - no Centenário.

09/02 | Deportivo Lara (VEN) 2x3 Bolívar (BOL) - no Metropolitano de Lara.

09/02 | Universidad César Vallejo (PER) 0x1 Olimpia (PAR) - no Mansiche.

Jogos de volta

15/02 | Barcelona de Guayaquil (EQU) x Montevideo City Torque (URU) - às 21h30, no Monumental.

16/02 | Bolívar x Deportivo Lara - às 19h15, no Hernando Siles.

16/02 | Olimpia (PAR) x Universidad César Vallejo (PER) - às 21h30, no Defensores Del Chaco.