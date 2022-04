Libertadores: Conmebol muda horário de jogo decisivo do Fortaleza contra o Alianza Lima; confira

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou mudança de horário no jogo do Fortaleza contra o Alianza Lima (PER). A partida é válida pela terceira rodada da Fase de Grupos da Libertadores. A Direção de Competições e Operação informou a troca ainda nesta quarta-feira (13).

As equipes do Grupo F se enfrentariam às 21 horas e agora o duelo será às 19 horas do dia 27 de abril (quarta-feira). O jogo é decisivo para o tricolor cearense, que busca a primeira vitória nesta primeira etapa do torneio e ainda ganhar fôlego para o returno.

Para essa retomada, a presença da torcida em casa será fundamental. Por ser no meio da semana e num horário mais cedo, isso pode prejudicar a ida de parte dos tricolores para a Arena Castelão.

O Tricolor do Pici é quarto do grupo. Já o Alianza está em terceiro por ter levado um gol a menos que o Fortaleza. Nenhuma das equipes pontuou no torneio.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza (BRA) x Alianza Lima (PER)

Data e hora: 27 de abril, quarta-feira

Hora: 19 horas (de Brasília)

Local: Arena Castelão