Libertadores começa nesta terça-feira; veja agenda de jogos da 1ª fase

A disputa pela Taça Libertadores começa nesta terça-feira (7), com Sport Huancayo, do Peru, e Nacional, do Paraguai, em campo. Os times se enfrentam na 1ª fase do torneio continental. O Flamengo é o atual campeão.

Outros dois confrontos fecham essa etapa. O Nacional Potosí (BOL) encara o El Nacional (EQU) na quarta-feira. Já o Boston River (URU) encontra o Zamora (VEN) na quinta.

A premiação total em 2023 é de 207, 8 milhões de dólares, o que corresponde a mais de R$ 1 bilhão. Confira a lista de todos os campeões do torneio.

FORMA DE DISPUTA

Esta etapa inicial da competição é jogada em confrontos de ida e volta. Além disso, o gol fora de casa não vale como critério de desempate. Caso a partida termine empatada, não haverá prorrogação e a decisão será nos pênaltis.

Na 2ª, o sistema de disputa é o mesmo. Nela, os times brasileiros entram na disputa. O Fortaleza joga contra o Deportivo Maldonado (URU), enquanto o Atlético-MG encara o Carabobo (VEN). Os oito melhores times avançam para a 3ª fase, que é a última antes da etapa dos grupos.

O sorteio da fase de grupos será no dia 22 de março, com início das disputas em 4 de abril. Mais seis brasileiros entram nesta etapa: o atual campeão Flamengo, além de Palmeiras, Athletico-PR, Internacional, Corinthians e Fluminense. A final será no dia 11 de novembro.

AGENDA DE JOGOS DA 1ª FASE

Sport Huancayo x Nacional-PR

Ida - 07/02 (terça-feira), às 21 horas

Volta - 14/02 (terça-feira), às 21 horas

Nacional Potosó x El Nacional

Ida - 08/02 (quarta-feira), às 21 horas

Volta - 15/02 (quarta-feira), às 21 horas

Boston River x Zamora

Ida - 09/02 (quinta-feira), às 21 horas

Volta - 16/02 (quinta-feira), às 21 horas

AGENDA DE FASES DA LIBERTADORES