Libertadores 2021 começa hoje (20) a fase de grupos; Santos, Inter, Flamengo e São Paulo estreiam

A bola vai rolar para mais uma edição da tradicional Taça Libertadores da América. Com sete representantes, o Brasil vai com tudo para buscar mais uma conquista continental. O Palmeiras é o atual campeão depois de ter feito uma final verde-amarela com o Santos na edição da 2020.

Para isso, contará com a participação do Verdão (Grupo A), Internacional (Grupo B), Santos (Grupo C), Fluminense (Grupo D), São Paulo (Grupo E), Flamengo (Grupo G) e Atlético Mineiro (Grupo H).

Destes, Peixe, Colorado, Rubro-Negro carioca e Tricolor Paulista estreiam nesta terça-feira (20). Amanhã, na quarta-feira (21), é a vez do Galo, Porco. Tricolor carioca realizarem seu primeiros jogo apenas na quinta-feira.

Confira a tabela da primeira rodada:

Terça-feira (20)

19h15 - Santos X Barcelona/EQU

19h15 - Always Ready X Internacional

21h30 - Vélez Sarsfield X Flamengo

21h30 - Sporting Cristal X São Paulo

Quarta-feira (21)

19h - Deportivo La Guaira X Atlético/MG

21h - Universitario de Deportes X Palmeiras

Quinta-feira (22)

19h - Fluminense X River Plate

Flamengo visita o 'freguês'

Legenda: A Supercopa do Brasil é o segundo título de Rogério Ceni pelo Flamengo Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Jogar na Argentina é sempre uma pedra no sapato para os clubes brasileiros. Mas para o Flamengo a história traz ótimas lembranças quando tem o Vélez Sarsfield, adversário desta noite, às 21h30, no José Amalfitani, pela frente. Os cariocas já ganharam três vezes dos oponentes em Buenos Aires e esperam repetir a dose por um boa largada no Grupo G da Libertadores.

O Vélez é freguês histórico do Flamengo, sofrendo seis derrotas em nove confrontos. Ganhou apenas duas vezes. Uma apenas em seu estádio. Confiante no retrospecto, o técnico Rogério Ceni espera afastar de vez os ruídos sobre o clube após derrota no clássico com o Vasco e somente empate diante da Portuguesa-RJ, que deixaram o título da Taça Guanabara ameaçado.

Com o retorno de Arrascaeta, ausente nos últimos jogos por entorse no tornozelo, Ceni vai repetir o quarteto ofensivo de destaque nos últimos anos para manter a força ofensiva do time rubro-negro. O uruguaio atua ao lado de Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel.

Santos quer estrear 'com alegria'

Legenda: Felipe Jonatan em treinamento pelo Santos Foto: Foto: divulgação

Ariel Holan não gostou nada de o Santos ter se desconcentrado diante do San Lorenzo e levar o empate por 2 a 2, no fim, após ter dois gols de vantagem em duelo da fase prévia da Libertadores. Mesmo com a vaga encaminhada naquele dia, em Brasília, ele queria seriedade até o fim. Com essa recomendação e esbanjando confiança, o treinador acredita numa "estreia com alegria" na fase de grupos, nesta terça-feira, às 19h15, na Vila Belmiro.

O comandante santista descansou todos os seus titulares no Paulistão para espantar a zebra equatoriana e evitar um tropeço na abertura do Grupo C. Largar com uma boa vitória é a meta do vice-campeão da América, rumo à conquista que escapou no fim na temporada passada.

Sim, ainda é a primeira jornada, mas o Santos sonha grande e aposta no trabalho do argentino para repetir a ótima campanha de 2020, mas com um desfecho diferente. "É muito importante fazer um grande trabalho na fase de grupos", avalia Holan.

São Paulo não quer repetir vexame

Legenda: Hernán Crespo foi campeão com o Defensa y Justicia da Sul-Americana em 2020 Foto: Marcelo Endelli/AFP

O São Paulo deu vexame na edição passada da Libertadores ao ser eliminado na fase de grupos. Aquela queda precoce serve de lição para a estreia desta terça-feira, às 21h30, diante do Sporting Cristal, no Estádio Nacional de Lima, no Peru. Hernán Crespo promete um futebol ofensivo em busca da vitória, pois sabe que sem pontos fora de casa uma classificação fica sempre ameaçada.

Não ter medo de jogar longe de casa é uma das virtudes dos treinadores argentinos, que vira e mexe andam surpreendendo em solo brasileiro. Essa postura será a tônica do São Paulo diante dos rivais não apenas como mandante.

Na campanha passada, o São Paulo acabou eliminado por perder seus três jogos como visitante. LDU e River Plate ainda eram rivais tradicionais, mas se tivesse vencido o frágil Binacional na largada do torneio, estaria nas oitavas. O ano é outro e a postura deve ser diferente. Até então, o desempenho vem agradando e chegou a hora de provar nas partidas internacionais