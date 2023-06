Libertad x Atlético-MG: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Libertad e Atlético-MG entram em campo nesta terça-feira (27), às 19h de Brasília, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, em partida válida pela 6ª rodada do grupo G da Libertadores 2023.

O Libertad soma seis pontos em cinco jogos, com duas vitórias e três derrotas. Para seguir vivo na competição, a equipe paraguaia precisa vencer o confronto direto diante do Galo por, no mínimo, dois gols de diferença.

Já o Atlético-MG é o vice-líder do grupo, com nove pontos em cinco jogos. São três vitórias e duas derrotas. Para se classificar às oitavas de final, o time de Felipão pode perder por até um gol de diferença. Porém, o Galo ainda busca a liderança do grupo, que pode se confirmar em caso de vitória ou até mesmo com um empate, se o Athletico-PR for derrotado pelo Alianza Lima.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: ESPN e Star+.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Libertad: Martín Silva; Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barboza, Néstor Giménez; Héctor Villalba, Cristian Riveros, Diego Gómez, Lucas Sanabria, Enso González, Oscar Cardozo. Técnico: Daniel Garnero.

Atlético-MG: Everson; Mariano, Jemerson, Mauricio Lemos, Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho, Edenílson, Pavón; Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão.

LIBERTAD x ATLÉTICO-MG | FICHA TÉCNICA

Competição: 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

Data: 27/06/2023 (terça-feira)

Horário: 19h (de Brasília)