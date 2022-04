Libertad x Athletico-PR: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Libertad e Athletico-PR se enfrentam em mais uma rodada da Fase de Grupos da Libertadores. O duelo será nesta terça-feira (26), às 19h15 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

O Libertad tem quatro pontos e lidera o Grupo B. O time vem de empate fora de casa com o The Strongest, além de vitória contra o Caracas. No torneio paraguaio,

Na Liberta, o Athletico empatou com o Caracas e venceu o The Strongest. A equipe precisa apenas empatar para avançar às oitavas. O Furacão vem de vitória no Campeonato Brasileiro, quando venceu o Flamengo.

ONDE ASSISTIR

Conmebol TV

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Libertad: Martín Silva; Camilo Mayada, Gilberto Flores, Alexander Barbosa, Miguel Samudio; Ramón Martínez, Daniel Bocanegra; Antonio Bareiro, Bautista Merlini, Lorenzo Melgarejo; Óscar Cardozo. Técnico: Daniel Garnero.

Athletico-PR: Bento; Luis Orejuela, Matheus Felipe, Pedro Henrique, Abner Vinícius; Bryan García, Hugo Moura; Augustín Canobbio, David Terans, Tomás Cuello e Pablo. Técnico: Fábio Carille.

FICHA TÉCNICA

Libertad x Athletico-PR

Data e hora: 26/04, às 19h15 (de Brasília)

Local: Estádio xx, em Assunção (PAR)