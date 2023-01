LFA 151 tem o cearense Gabriel Santos x José Delano; veja card, horário e onde assistir

O LFA 151 acontece neste sábado (27), às 20h, e vai definir o novo campeão mundial peso-leve da organização de MMA. Os postulantes ao título são o cearense Gabriel “Mosquitinho” Santos e o pernambucano José Delano, que fazem a luta principal da primeira edição do evento norte-americano no Brasil neste ano de 2023. A luta será no Ginásio do Polvilho, em Cajamar. O início do evento está previsto para 22h.

Mosquitinho conquistou o direito de duelar pelo título ao vencer sua luta no torneio da categoria realizado no final do ano passado, nocauteando Marcio Ticoto. O cearense de Beberibe tem um cartel perfeito de nove vitórias em nove lutas.

LFA 151 (Legacy Fighting Alliance):

Data: sábado (27)

Horário: 22h

Onde Assistir

O LFA 151 é transmitido pelo UFC Fight Pass.

Card principal

Peso-pena: Gabriel Santos x José Delano – cinturão

Peso-palha: Brenda Gotting x Julia Polastri – cinturão

Peso-leve: Roosevelt Roberts x Milson Castro

Peso-pena: Caio Machado x Jonas Bilharinho

Peso-mosca: Mateus Brauns x Marciano Ferreira

Peso-leve: Well Oliveira x Marco Tulio Silva

Card preliminar

Peso-leve: Jefferson Nascimento x Matheus Rocha

Peso-palha: Alexia Thainara x Pamela Mara

Peso-leve: Cássio Barão x Lucas Barros

Peso-leve: Gabriel Souza x Lucas Escobar

Peso-leve: Manuel Minoto x Joabson Alves

Peso-meio-médio: Michael Oliveira x Clever Souza

Peso-palha: Laryssa Leila x Gabriela Fujimoto