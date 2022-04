Lewis Hamilton e Serena Williams realizam proposta conjunta para comprar o Chelsea

O Chelsea, um clube de futebol da Inglaterra, pode ser adquirido por duas lendas do esporte mundial nos próximos dias. Segundo o jornal britânico “The Mirror", o piloto Lewis Hamilton, heptacampeão da Fórmula 1, e a tenista Serena Williams, com 23 títulos de Grand Slam, realizaram uma oferta conjunta para a compra da equipe, que está à venda pelo bilionário russo Abramovich.

Cada um dos atletas estaria disposto a investir £ 10 milhões (cerca de R$ 60 mi) na operação. A dupla também se juntou com Martin Broughton, ex-presidente da companhia aérea British Airways e Sebastian Coe, presidente da federação internacional de atletismo.

Ainda não há informações se a oferta será aceita. Outros conglomerados também possuem interesse em adquirir o Chelsea, atual vencedor da Champions League 2020-2021 e do Mundial de Clubes.

Necessidade da venda

Após comprar o clube inglês em 2003 e conquistar inúmeros títulos, Abramovich recebeu sanções da Grã-Bretanha devido ao ataque da Rússia na Ucrânia, e decidiu se desfazer da equipe o mais rápido possível.

Alvo do parlamento inglês, o empresário foi proibido de morar na Inglaterra, não pode portar a cidadania do país e pode ter bens confiscados devido ao contato com o governo da Rússia. Além do Chelsea, Roman tem outros ativos na Grã-Bretanha.