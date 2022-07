Lewandowski se reapresenta no Bayern; jogador recebeu ameaças de morte por querer deixar o clube

Robert Lewandowski voltou nesta terça-feira (12) à cidade de Munique depois de passar as férias na Polônia, ainda sem ter seu futuro acertado. O atacante se reapresentou no Bayern e realizou exames médicos na equipe alemã. Alvo de ameaças dos torcedores bávaros, o jogador desistiu de levar sua família de volta á Alemanha.

Hier fährt @lewy_official zum Herz- und Lungentest am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder vor. Kein Trainingsstreik wie angekündigt @SkySportsNews @SkySportDE pic.twitter.com/cG5clLW8KG — Torben Hoffmann (@Sky_Torben) July 12, 2022

Os ataques começaram depois que o camisa nove manifestou seu desejo de deixar o clube e ser negociado com o Barcelona. Fontes ligadas ao jogador falaram sobre as ameaças. "Desde que Robert disse que não renovaria seu contrato, vários boatos circularam para magoar e criar ressentimento. É por isso que houve muito ódio online e sérias ameaças contra ele", disse um dos representantes do atleta.

A equipe catalã já fez algumas propostas ao Bayern, que recusou todas. A imprensa espanhola especula que um acordo pode ser sinalizado até o fim desta semana. O valor especulado da venda é entre € 50m - €55m de euros.

O polonês espera que a negociação chegue ao fim antes deste sábado, para que não precise participar da apresentaçao oficial do alenco na Allianz Arena.

Os boatos aumentaram depois que a esposa do jogador, Anna Lewandowska, começou a seguir o Barça nas redes sociais.

