Lewandowski confirma saída do Bayern de Munique: "não vejo nenhuma chance de ficar"

O atacante polonês Robert Lewandowski confirmou o desejo de deixar o Bayern de Munique. Com contrato até junho de 2023, o atleta não acertou a renovação e estreitou a relação com o clube. A situação foi exposta nesta segunda-feira (30), em coletiva realizada pela seleção da Polônia.

“Eu não vejo nenhuma chance de ficar no Bayern de Munique depois do que aconteceu nas últimas semanas. Eu não quero ir mais longe agora (sobre o assunto) e focar na seleção”, destacou.

Por conta do cenário complicado, o centroavante pode encerrar a passagem na equipe alemã antes mesmo do fim do vínculo. Na temporada 2021-2022, o atleta conseguiu 50 gols em 46 jogos.

Com 33 anos, Lewa defende o Bayern há oito anos e foi eleito o melhor do mundo pela Fifa em 2020 e 2021. Na carreira, iniciou no Lech Poznan, da Polônia, até se transferir ao alemão Borussia.

Barcelona na mira

O novo destino de Lewandowski pode ser o Barcelona. O time espanhol busca um novo artilheiro para a próxima temporada e tem o atacante como um dos alvos. As partes até iniciaram uma negociação para avaliação de valores e possibilidade contratual, apesar de nada acertado.

O entrave é a crise financeira da equipe, com problemas jurídicos e baixo poder de investimento. Foi esse cenário que inviabilizou a permanência de Lionel Messi, hoje no Paris Saint-Germain (PSG).