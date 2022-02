Letal no ataque, Fortaleza tem média de 2 gols por partida e marcou em todos os jogos da temporada

O Fortaleza iniciou a histórica temporada 2022 como terminou a temporada 2021: intenso e impiedoso contra os adversários. A equipe de Juan Pablo Vojvoda tem como característica principal a busca pelo gol, algo que o elenco leonino tem conseguido aplicar nas sete primeiras rodadas disputadas no ano. Ao todo, foram 15 gols marcados, com média de 2 gols por partida e um detalhe ainda mais impressionante: marcou em todos os jogos da temporada.

Os atacantes Valentín Depietri e Romarinho, com três gols marcados, disputam a artilharia do clube neste início. Os tentos, porém, são divididos entre jogadores do setor defensivo e ofensivo, com o zagueiro Titi, o ala-direita Yago Pikachu e o atacante Moisés dividindo a vice-artilharia, com dois gols. O zagueiro Tinga e os atacantes Igor Torres e Silvio Romero também balançaram as redes.

Confira jogos e gols do Fortaleza na temporada

Fortaleza 5 x 0 Sousa-PB | Gols: Titi, Valentín Depietri, Igor Torres, Tinga e Romarinho

| Gols: Titi, Valentín Depietri, Igor Torres, Tinga e Romarinho Floresta 0 x 2 Fortaleza | Gols: Romarinho e Valentín Depietri

| Gols: Romarinho e Valentín Depietri Fortaleza 1 x 1 Ceará | Gol: Moisés

| Gol: Moisés Náutico 2 x 2 Fortaleza | Gols: Yago Pikachu (2x)

| Gols: Yago Pikachu (2x) Botafogo-PB 1 x 1 Fortaleza | Gol: Romarinho

| Gol: Romarinho Fortaleza 3 x 1 Bahia | Gols: Silvio Romero, Moisés e Valentín Depietri

| Gols: Silvio Romero, Moisés e Valentín Depietri Fortaleza 1 x 0 Pacajus | Gol: Titi

Legenda: Valentín Depietri lidera artilharia do Fortaleza ao lado de Romarinho, com três gols Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Pela frente, a equipe Tricolor enfrentará o Pacajus, pelas quartas de final do Campeonato Cearense, lutando por uma vaga na semifinal. Na partida da ida, vitória leonina por 1 a 0. O duelo acontece na Arena Castelão, na quarta-feira (02).