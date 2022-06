Leston Júnior volta ao comando do Floresta para a Série C do Brasileirão

O técnico Leston Júnior está de volta ao Floresta. O clube anunciou nesta segunda-feira (13) o retorno do treinador após oito meses. O mineiro comandou o time no acesso para a Série C na temporada 2020/21 quando conquistou o vice-campeonato da quarta divisão.

No histórico com o Lobo da Vila, são 54 jogos. Leston foi técnico do time na histórica campanha de 2020 e da permanência na Série C em 2021. Além dele, chegam também o auxiliar técnico Jefferson Ribeiro e o preparador físico Gustavo Shiroma.

O último trabalho do treinador foi no Santa Cruz (PE). Além da passagem pelo time pernambucano, conquistou o acesso para a Série A3 do Paulista com o Inter de Bebedouro (2010), foi vice-campeão da Taça Rio pelo Madureira (2014).

Em 2015, brigou pelo acesso para a Série B com o Tupi-MG. Em 2018, foi campeão paraibano com o Botafogo. Além, claro, dos resultados com o time cearense: vice da Série D de 2020 e permanência na Série C em 2021.

O Verdão está em 15º na tabela do Brasileirão Série C e soma 10 pontos. Na próxima rodada, a equipe recebe o Volta Redonda/RJ no estádio Presidente Vargas, às 18 horas, na segunda-feira (20).