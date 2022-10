Leston Júnior não é mais técnico do Floresta. O Verdão da Vila comunicou a saída do treinador na tarde desta segunda-feira (24), logo após a derrota para o Guarany de Sobral pela Copa Fares Lopes por 2 a 0.

"O Floresta a saída do técnico Leston Júnior do comando da equipe da equipe profissional. O clube agradece ao treinador pelos serviços prestados, por todo profissionalismo e dedicação à frente do time e deseja sucesso na sequência de sua carreira", comunicou o clube em nota oficial.

O treinador não resistiu à campanha ruim na competição local. O Floresta tem apenas 2 pontos em 5 jogos e está em último, com apenas 13% de aproveitamento.

Restando 3 jogos para o fim da competição, o Verdão está 7 pontos do líder Icasa e praticamente eliminado. Disputada por pontos corridos, o campeão terá vaga na Copa do Brasil de 2023. Ainda sem definir o comandante para as rodadas finais, o Floresta volta a jogar pela Fares Lopes no dia 26, contra o Pacajus, às 16 horas no PV.

Trajetória de Leston

Leston havia renovado contrato após a campanha na Série C do Brasileiro, com o Floresta terminando na 15ª colocação com 23 pontos. Ele tinha vínculo com o Lobo até novembro de 2023.

O treinador iniciou sua trajetória vitoriosa ainda em 2020, onde conquistou o Vice-campeonato e Acesso da Série D para C do Brasileirão, além de permanecer durante 2021 e 2022 na Série C.





