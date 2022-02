Lesões de volantes importantes acirra concorrência por titularidade no meio de campo do Ceará

Um dos setores que o Ceará está melhor servido para a temporada 2022 é o de volantes. Com boas opções, o técnico Tiago Nunes tem jogadores de diferentes características para a posição. Porém, jogadores importantes estão lesionados e a concorrência para a titularidade ficou ainda mais acirrada.

Homem de confiança do treinador alvinegro, o contratado Richard iniciou o ano como titular absoluto. Porém, acabou sofrendo fratura na mandíbula, foi operado e com isso desfalcará o time por cerca de 40 dias. Além dele, Fernando Sobral, que é titular absoluto no time há duas temporadas, sofreu edema na parte posterior da coxa esquerda e também está fora.

O desfalque de dois jogadores importantíssimos em um momento decisivo, como o jogo que vale vaga na semifinal do Campeonato Cearense, abre margem para que outros valores apareçam.

De momento, são cinco nomes para duas vagas: Richardson, Marlon, Geovane, Kelvyn e Léo Rafael. Este último é meia de origem, mas atuou como 2º volante na última partida e foi elogiado pelo técnico Tiago Nunes.

"O Léo é um meia e eu estou utilizando ele como um segundo volante. É um atleta que tem se destacado nos treinos e eu não fico escondendo jogadores no vestiário, o campo fala e jogadores que se destacam mais nos treinos e nos jogos ganham mais oportunidades. É dos jogadores aproveitarem as oportunidades quando elas vêm", disse o comandante.

Concorrência

Legenda: Tiago Nunes perdeu jogadores importantes no meio de campo do Ceará Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Se engana quem pensa que tem jogador com vaga garantida. Até mesmo o experiente Richardson, ídolo da torcida e que possui bastante identificação com o clube, sabe que precisa garantir seu espaço com boas atuações.

"Quem vai ser o titular, só o Tiago pode responder. A gente tem uma competitividade muito grande dentro do elenco, todo mundo é qualificado para estar vestindo essa camisa, e a gente tem uma relação muito saudável entre nós, a disputa entre a gente é com muito respeito, e o Tiago que decide quem vai jogar", afirmou.